Самолет "России" вернулся в Минводы после сигнала датчика давления

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Россия" рейса Минеральные Воды - Санкт-Петербург успешно приземлился в аэропорту вылета после срабатывания датчика давления.

"Во время выполнения полета по маршруту Минеральные Воды - Санкт-Петербург на самолете Airbus произошло кратковременное срабатывание датчика давления. Ошибка исчезла сразу после снижения самолета. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. Самолет приземлился в 19:13", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

Специалисты технических служб сейчас осматривают воздушное судно.

Ранее в экстренных службах агентству сообщили, что самолет совершает аварийную посадку в аэропорту Минвод (Ставропольский край) в связи с разгерметизацией.

На борту находились 111 человек, двое из которых дети и шесть – члены экипажа.