Авария оставила без тепла более 140 многоэтажек Саратова

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Авария на тепловых сетях произошла в Ленинском районе Саратова в воскресенье, сообщает телеграм-канал региональной прокуратуры.

"В зоне отключения временно находятся более 140 многоквартирных домов и семь объектов социальной сферы. Ряду абонентов тепло подается с пониженными параметрами (...) Задействовано 10 единиц специализированной техники и более 30 человек из состава аварийных бригад", - говорится в сообщении.

По поручению прокурора области прокуратура Саратова организовала проверку.

В свою очередь глава города Лада Мокроусова со ссылкой на "Т Плюс" сообщила в своем телеграм-канале, что устранить повреждение планируется до полудня понедельника. По ее словам, работы будут организованы в круглосуточном режиме.

В городе сейчас минут 13 градусов.