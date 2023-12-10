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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Самолет с пассажирами вернулся в аэропорт в Якутии из-за неубранного шасси

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "ИрАэро", летевший по маршруту Талакан (Якутия) - Иркутск, вернулся в аэропорт вылета из-за невозможности убрать шасси, сообщает в воскресенье Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Экипаж воздушного судна (...) доложил о невозможности уборки шасси, в связи с чем принято решение о возвращении в аэропорт вылета (Талакан)", - говорится в сообщении.

Самолет благополучно произвел посадку, на борту находились 100 пассажиров и шесть членов экипажа.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов и прав пассажиров.

ИрАэро Якутия Талакан Иркутск
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