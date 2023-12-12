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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Перезапуск калужского завода ПСМА произойдет в ближайшее время

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Производство на калужском заводе ООО "ПСМА Рус" будет перезапущено в ближайшее время, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Провел рабочую встречу с представителями компании "Автомобильные технологии", это индустриальный партнер ПСМА. Обсудили детали запуска производства, который состоится в ближайшее время, и перспективы развития завода", - написал Шапша в своем телеграм-канале.

Подробности о компании, с которой была проведена встреча, и перспективы перезапуска Шапша не раскрыл.

Автозавод ООО "ПСМА Рус" находится в простое с 2022 года. В отчете за 2022 год компания сообщала, что Stellantis принадлежали 70% долей предприятия, еще 30% - у Mitsubishi. В отчете также говорилось, что уход из России не планируется, и компания ищет отечественных поставщиков компонентов.

"ПСМА Рус" расположен в калужском индустриальном парке "Росва", работал с 2012 года. Завод выпускал легковые Peugeot 408 и Citroen C4, легкие коммерческие Peugeot, Opel и Citroen, а также мини-фургоны и компактвэны Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo. Mitsubishi на мощностях "ПСМА Рус" осуществляла сборку внедорожников Outlander и Pajero Sport.

Корпорация Mitsubishi Motors в прошлом году сообщила, что с марта приостановила поставки в РФ и локальное производство на автозаводе "ПСМА Рус".

ПСМА Рус Калуга
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