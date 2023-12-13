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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

"Союз" с гидрометеорологическим спутником вывезли на стартовый комплекс Байконура

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Ракета космического назначения "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" №2 была транспортирована на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур в среду, сообщается на сайте "Роскосмоса".

"После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" продолжили ее подготовку к пуску", - говорится в сообщении.

По данным "Роскосмоса", пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическим аппаратом "Арктика-М" №2 планируется 16 декабря в 12:17 по московскому времени.

Байконур Союз Роскосмос
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