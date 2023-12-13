Морское сообщение в Севастополе восстановили
Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Движение морского транспорта возобновили в среду утром в Севастополе после кратковременной остановки, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Работа морского пассажирского транспорта возобновлена", - говорится в сообщении.
Об остановке объявили в 08:31 по московскому времени без указания причины.
Город разделяет Севастопольская бухта на южную и северную части, между которыми курсируют паромы и катера.