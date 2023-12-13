Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Морское сообщение в Севастополе восстановили

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Движение морского транспорта возобновили в среду утром в Севастополе после кратковременной остановки, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Работа морского пассажирского транспорта возобновлена", - говорится в сообщении.

Об остановке объявили в 08:31 по московскому времени без указания причины.

Город разделяет Севастопольская бухта на южную и северную части, между которыми курсируют паромы и катера.

Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Морское сообщение остановлено в Севастополе

Морское сообщение остановлено в Севастополе

Правительство РФ одобрило обнуление пошлин на импорт яиц

Более 180 тыс. человек остаются без света в Ростовской области из-за непогоды

Что произошло за день: вторник, 12 декабря

Перезапуск калужского завода ПСМА произойдет в ближайшее время

Lux Express и Ecolines возобновят автобусное сообщение между РФ и Финляндией

Россия выходит из Международного консультативного комитета по хлопку

Около 150 тыс. человек остались без света в Ростовской области из-за непогоды

Компания-владелец Альфа-банка попросила признать ее экономически значимой организацией

Дума приняла закон о включении транспортировки нефти в расчет средней цены Urals

Дума приняла закон о включении транспортировки нефти в расчет средней цены Urals
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });