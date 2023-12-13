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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

В РФ могут ввести пошлину на ввоз электронных сигарет в размере 5%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Пошлина на ввоз в РФ электронных сигарет многоразового использования может повыситься с 0% до 5%.

Как сообщается в пресс-релизе Минэкономразвития, это предложение Минфина было поддержано на заседании таможенной подкомиссии.

"Решение направлено на выравнивание ввозных пошлин на данную продукцию и на электронные устройства одноразового использования. С соответствующими рекомендациями ранее выступила Счетная палата РФ", - говорится в сообщении.

Предложение также в ближайшее время будет направлено для дальнейшей проработки в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

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