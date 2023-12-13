По пути в Москву попал в ДТП автобус с делегацией костромских учителей

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - На границе Ярославской и Владимирской областей попал в аварию автобус с учителями и руководителями образовательных организаций Костромской области, которые ехали в Москву на закрытие Года педагога и наставника, сообщила пресс-служба администрации региона.

Ссылаясь на предварительные данные оперативных служб, чиновники сообщили, что водитель автобуса погиб. Есть пострадавшие, их количество не названо. Автобус был арендован у частной организации, занимающейся пассажирскими перевозками.

По поручению губернатора Костромской области Сергея Ситникова, к месту ДТП отправили два автобуса из Ярославля и экипаж ДПС для сопровождения. Учителей разместят и накормят в пунктах временного пребывания, а затем доставят домой.