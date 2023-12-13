"Аэрофлот" компенсирует клиентам траты на аннулированные билеты на Пхукет

Билеты по направлению Екатеринбург - Пхукет продавались по заниженному тарифу, компания сожалеет о доставленных неудобствах

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" сожалеет о неудобствах, принесенных клиентам в связи с решением аннулировать билеты по направлению Екатеринбург - Пхукет, которые продавались по необоснованно низкому тарифу.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель авиакомпании, клиентам в кратчайшие сроки полностью вернули средства за билеты, им также предоставили купоны на скидку в размере 30% на приобретение авиабилетов по маршрутам из российских городов на Пхукет и обратно.

В "Аэрофлоте" заявили, что на данный момент купонами уже воспользовались около тысячи человек, которые оформили 2,2 тыс. авиабилетов со скидкой. Дополнительно участникам программы "Аэрофлот Бонус" автоматически начислено 5000 миль на их персональные счета в программе лояльности, сообщают в компании.

Авиаперевозчик отмечает, что все обоснованные в рамках суда требования будут исполнены. С пассажирами, которые обратились непосредственно в авиакомпанию, вопрос может быть урегулирован индивидуально в досудебном порядке.



В "Аэрофлоте" отметили, что в рамках заявленных требований нет основания для выплаты разницы между ошибочно установленной ценой перелета и ценой, действующей на момент удовлетворения требований потребителя.