ФНС обсудила с пивоварами теневые схемы производства пива

Имеющим риски по неуплате налогов компаниям предложили рассчитаться с казной добровольно

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - ФНС провела совещание с пивоваренными компаниями, имеющими риски нарушения налогового законодательства, и призвала добровольно рассчитаться с казной.

Совещание состоялось в рамках отраслевого проекта по выявлению рисков нарушения налогового законодательства, сообщили в ФНС. Основной темой обсуждения стало наличие налоговых рисков, связанных с применением схем скрытого производства и реализации пива и пивоваренной продукции, а также подмены производства пива безалкогольной продукцией. На совещание были приглашены представители более 20 компаний, имеющих существенные риски.

"Мы анализируем деятельность предприятий и видим повышенные объемы приобретения солода, хмеля, ресурсов. При этом производственные мощности загружены незначительно. Также при заявлении производства безалкогольных напитков отсутствуют факты приобретения специального сырья, тары и этикеток, соответствующих розничных продаж безалкогольной продукции", - отметил на совещании замруководителя ФНС Дмитрий Сатин.

Представителям компаний было предложено представить уточненные налоговые декларации и уплатить соответствующие суммы налогов добровольно, если были совершены умышленные действия, связанные с уклонением от уплаты текущих платежей по акцизам и НДС.

"В свою очередь, представители отрасли высказали свои предложения по обелению отрасли и созданию равных конкурентных условий на рынке. Например, предлагается по аналогии с водкой ввести минимальную розничную цену на пиво, что исключит возможность его реализации по ценам, не включающим в себя акциз, - говорится в пресс-релизе. - Кроме того, озвучена проблема необходимости дифференцированного подхода (по аналогии с натуральными винами) к ставкам акциза на пиво и пивные напитки в зависимости от технологии производства и используемого сырья. В настоящее время ставка акциза на пиво и пивные напитки является одинаковой, в то время как себестоимость производства является разной".