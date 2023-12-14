РЖД получили от государства 34 объекта ж/д инфраструктуры космодрома Восточный

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Территориальное управление Росимущества в Амурской области в качестве вклада государства в уставный капитал ОАО "Российские железные дороги" передало 34 объекта железнодорожной инфраструктуры космодрома Восточный на станции Ледяная в Амурской области, сообщает агентство.

Переданные объекты были созданы в рамках госконтрактов по строительству железнодорожных дорог космодрома "Восточный".

В Росреестре уже сделано все необходимое для регистрации права собственности РЖД на имущество, отмечают в Росимуществе.