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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 00:35

Дума продлила право правительства на поддержку компаний с офшорным участием более 25%

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправку в Бюджетный кодекс, по которой на 2024 год продлевается право правительства РФ обходить запрет на предоставление господдержки компаниям, в которых более 25% принадлежит лицам из офшоров.

Поправка была внесена накануне, ко второму чтению законопроекта (№506239-8), среди ее авторов руководитель думского комитета по промышленности Владимир Гутенев.

По действующим правилам компании с офшорным участием свыше 25% не могут претендовать на субсидии и бюджетные инвестиции, но на 2023 г. правительство получило право не применять этот запрет. Запрет не действует, если бюджетные средства используются на мероприятия по предотвращению негативного влияния геополитической и экономической ситуации на экономику и другие цели, установленные правительством.

Ранее депутат Гутенев предлагал оформить решение о пролонгации полномочий правительства отдельным законом и в конце ноября внес в Госдуму соответствующий законопроект. В нем его предложение обосновывалось тем, что еще не завершён процесс исключения офшорных компаний из структуры владения российских компаний. В пояснительной записке говорилось, что некоторые российские компании испытывают сложности с получением согласия на такие изменения от иностранных инвесторов, а применение "агрессивных мер по изменению структуры владения" без их согласия может иметь негативный эффект для дальнейшего экспорта отечественных товаров, импорта иностранных комплектующих и технологий, привести к потере финансовых и производственных активов, к сокращению поступлений в бюджетную систему.

Право предоставления поддержки компаниям с офшорным участием более 25% будет продлено до 1 января 2025 года.

Госдума
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