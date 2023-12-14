Путин заверил, что сейчас нет необходимости во второй волне мобилизации

Фото: Андрей Самсонов/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Отвечая на вопрос на большой пресс-конференции - "Прямой линии", будет ли вторая волна мобилизации, президент Владимир Путин заявил, что сейчас в этом нет необходимости, поскольку к концу 2023 года в войска будет набрано достаточно добровольцев.

Он напомнил, что в рамках частичной мобилизации в войска было призвано 300 тысяч человек. По его словам, по этому поводу было "много иронии, всяких смешков на этот счет, прилепили им название "мобики"".

"Отлично воюют ребята, просто отлично, - заявил он. - 14 героев Российской Федерации, я уж не говорю про другие медали и ордена".

По данным президента, сейчас 244 тысячи мобилизованных находятся напрямую в зоне СВО. Из них также сформированы полки по обслуживанию техники, поскольку среди них оказалось много хороших специалистов.

41 тысяча мобилизованных уже уволены из ВС по здоровью или достижении предельного возраста, добавил он.

Затем было предпринято привлечение людей в войска на добровольной основе с заключением контракта, продолжил он. По его словам, к концу 2023 года контрактников-добровольцев планировали набрать в количестве 412 тысяч. 13 декабря президенту доложили, что таким образом в войска было набрано 486 тысяч контрактников. Он констатировал, что "поток мужчин, которые хотят защищать родину с оружием в руках, не сокращается", таких приходит по полторы тысячи ежедневно.

Поскольку к концу года в войска будет набрано почти полмиллиона человек, как отметил президент, "на сегодняшний день никакой необходимости в этом (проведении мобилизации - ИФ) нет".

"Вместе с добровольцами, просто это условное деление, контракт подписывают на два, на три года, так называемые добровольцы, хотя все, по сути, герои и воины Отечества, просто у них (контракт) на год, на более короткий срок. Но все вместе будет до полмиллиона человека до конца текущего года. Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет", - заявил Путин.