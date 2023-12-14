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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 00:35

Президент РФ заявил, что мир наступит тогда, когда будут достигнуты цели СВО

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Мир на Украине наступит тогда, когда Россия добьется целей специальной военной операции, эти цели не изменились, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Теперь вернемся к этим целям - они не меняются", - сказал Путин, подводя итоги года в прямом эфире.

Он напомнил, что речь идет "о денацификации, о демилитаризации Украины и о ее нейтральном статусе".

Путин напомнил, что в ходе переговоров, которые имели место после подготовки проекта возможного соглашения с Киевом, украинская сторона не соглашалась с тем, что "будет нужна какая-то денацификация, говоря о том, что никакой фашизации, таких настроений нет".

"Ну, как же нет? Когда национальный герой там не просто националист, а нацист - Бандера, он возведен в ранг национального героя", - заметил Путин.

Он также добавил: "Руководитель администрации (президента) в Киеве на глазах у всего мира аплодирует бывшему солдату "СС", напрямую участвовавшему в уничтожении 1,5 млн евреев, русских и поляков на Украине".

"Поэтому вопрос денацификации, он актуальный", - подчеркнул Путин.

Президент сообщил, что Россия уничтожила 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин ВСУ различного класса с момента начала их контрнаступления.

Хроника 09 ноября – 14 декабря 2023 годаПутин: "Прямая линия" - 2023
Владимир Путин
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