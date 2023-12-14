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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

В Ростовской области полностью восстановлено электроснабжение после непогоды

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Энергетики завершили работы по восстановлению электроснабжения в Ростовской области после непогоды, сообщается в телеграм-канале Минэнерго РФ.

"В Ростовской области энергетики завершили основные восстановительные работы по массовым отключениям. По оперативным данным, электроснабжение потребителей, нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий, восстановлено, специалисты отрабатывают отдельные текущие заявки. Работы в других регионах продолжаются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, причиной массовых нарушений электроснабжения стали снег, ледяной дождь и гололед в Ростовской области, Дагестане, республиках ЛНР и ДНР, а также в Псковской области. В частности, в Ростовской области из-за ледяного дождя без электроснабжения 12 декабря остались более 180 тыс. человек, в Ростове-на-Дону без света оставались также более 10 школ и детсадов. К утру 13 декабря у 80 тыс. человек подача электричества была восстановлена, после чего электричество снова выключилось в Аксайском районе региона.

В Дагестане без энергоснабжения остаются 17 тыс. человек, в ЛНР - 105 тыс. человек, в ДНР - 84,6 тыс. человек. В Псковской области число тех, кто пока остается без электроэнергии, сократилось до 2,9 тыс. человек.

Ростовская область
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