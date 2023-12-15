Госдума завершила осеннюю сессию

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в пятницу завершила осеннюю сессию, в целом за год депутаты приняли почти 700 законов, сообщил председатель думы Вячеслав Володин.

"За 2023 год принято 694 закона", - сказал Володин в пятницу на закрытии сессии.

Вместе с тем он отметил, что самое главное - не количественный, а качественный показатель. По словам Володина, качество законов не только выросло, "самое главное, что в основе все больше лежит связь с избирателями".