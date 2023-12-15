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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

В Москве вынесен приговор по делу о хищении авиадеталей в интересах иностранных государств

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Тушинский суд Москвы признал виновными десять человек в участии в преступном сообществе и хищениях комплектующих авиатехники на Московском машиностроительном предприятии имени Чернышева в интересах иностранных государств, сообщает УФСБ Москвы и Московской области.

Организатор и девять участников сообщества получили сроки до 17 лет лишения свободы.

Из сообщения ФСБ следует, что все они были сотрудниками ММП имени Чернышева. Спецслужба считает, что они "являются участниками трансграничной организованной преступной группы, специализирующейся на организации массовых хищений комплектующих к авиационным двигателям для истребителей семейства МиГ-29 в целях контрабандного вывоза в интересах оборонных ведомств иностранных государств".

Из незаконного оборота ФСБ изъяла похищенную продукцию ММП на общую сумму свыше 50 млн рублей.

ММП Москва ФСБ МиГ-29 ММП Чернышева Тушинский суд
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