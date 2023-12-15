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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

В Петербурге открыли 13-метровый памятник пожарным

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыли 13-метровый памятник героям-пожарным.

Монумент высотой 13,2 метра установлен в одноименном парке Героев-пожарных. На нем изображен пожарный с ребенком на руках, которого он укрывает от огня. На скульптуре надпись: "Ради жизни на земле". Автор памятника - Мейрам Баймуханов.

Монумент стал вторым по высоте в Петербурге после памятника Ленину на Московской площади.

На церемонии открытия памятника Куренков отметил, что "это символ признания и дань уважения всем тем, кто связал свою судьбу с этой тяжелой и благородной профессией". Он добавил, что и спустя много лет главной чертой российского пожарного останется служение своему Отечеству.

"Каждый день, заступая на боевое дежурство, пожарный рискует своей жизнью, чтобы вовремя прийти на помощь людям, попавшим в беду. За свой высокий профессионализм, смелость и решительность пожарные заслужили искреннее признание и уважение среди жителей города", - сказал министр.

Он напомнил, что в этом году пожарной охране Санкт-Петербурга исполнилось 220 лет.

Беглов в свою очередь отметил, что пожарные и спасатели на протяжении трех веков защищают Петербург от пожаров, и поблагодарил всех, кто участвовал в создании памятника.

Петербург МЧС РФ
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