Путин призвал обеспечить особую безопасность Восточного полигона в условиях СВО

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить особую безопасность Восточного железнодорожного полигона в условиях специальной военной операции (СВО): он является объектом для противника.

"Обращаю ваше внимание, всех коллег, которые работают на этом направлении. Нужно иметь в виду условия, в которых мы сегодня живем, вся страна живет. Противник пытается дотянуться до, вы знаете об этом, до важнейших объектов инфраструктуры Восточного полигона. Надо быть очень внимательными", - сказал Путин на встрече с представителями предприятий и социальных объектов ОАО "РЖД" в пятницу.

"Конечно, это, прежде всего, задача правоохранительных, специальных служб и Росгвардии, но я обращаюсь и к вам, ко всем, кто там работает: нужно проявлять должную бдительность, имея в виду те условия, в которых мы живем", - добавил глава государства.