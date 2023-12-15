Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Путин призвал обеспечить особую безопасность Восточного полигона в условиях СВО

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить особую безопасность Восточного железнодорожного полигона в условиях специальной военной операции (СВО): он является объектом для противника.

"Обращаю ваше внимание, всех коллег, которые работают на этом направлении. Нужно иметь в виду условия, в которых мы сегодня живем, вся страна живет. Противник пытается дотянуться до, вы знаете об этом, до важнейших объектов инфраструктуры Восточного полигона. Надо быть очень внимательными", - сказал Путин на встрече с представителями предприятий и социальных объектов ОАО "РЖД" в пятницу.

"Конечно, это, прежде всего, задача правоохранительных, специальных служб и Росгвардии, но я обращаюсь и к вам, ко всем, кто там работает: нужно проявлять должную бдительность, имея в виду те условия, в которых мы живем", - добавил глава государства.

Владимир Путин РЖД Восточный полигон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СКР предложил лишать приобретенного гражданства РФ за любое тяжкое преступление

Почти 650 машин выехали из России в Финляндию через открытую на день границу

Amazon грозит штраф до 4 млн рублей за неудаление запрещенной информации

Нападения в школах и вузах

Выпущен под залог глава фирмы, охранявшей брянскую школу, где произошла стрельба

Изменена мера пресечения замдиректора брянской гимназии, где произошла стрельба

Аэропорт Краснодара технически готов к возобновлению работы

Аэропорт Краснодара технически готов к возобновлению работы

Один человек погиб в результате ЧП на руднике "Норникеля" в Норильске

В Кремле назвали угрозой для России возможное размещение ВС США в Финляндии

В Кремле назвали угрозой для России возможное размещение ВС США в Финляндии

Российский Tenex опроверг сообщения о планах прекратить поставки урана в США

Российский Tenex опроверг сообщения о планах прекратить поставки урана в США

Госдума завершила осеннюю сессию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });