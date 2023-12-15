За наем людей с инвалидностью бизнесу обещают господдержку в шесть МРОТ

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Правительство в рамках программы субсидированного найма будет компенсировать расходы компаний, нанимающих на работу людей с инвалидностью, в объеме шести МРОТ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Такую господдержку в объеме шести минимальных размеров оплаты труда теперь будут получать и компании, которые берут на работу к себе людей с инвалидностью, и индивидуальные предприниматели и руководители организаций с ограничениями по здоровью, в том числе участники специальной военной операции", - сказал он на заседании.