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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

За наем людей с инвалидностью бизнесу обещают господдержку в шесть МРОТ

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Правительство в рамках программы субсидированного найма будет компенсировать расходы компаний, нанимающих на работу людей с инвалидностью, в объеме шести МРОТ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Такую господдержку в объеме шести минимальных размеров оплаты труда теперь будут получать и компании, которые берут на работу к себе людей с инвалидностью, и индивидуальные предприниматели и руководители организаций с ограничениями по здоровью, в том числе участники специальной военной операции", - сказал он на заседании.

Михаил Мишустин
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