Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Минсельхоз усилит практическую составляющую в обучении студентов агровузов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз намерен усилить практическую составляющую в обучении студентов аграрных вузов, сообщило ведомство по итогам совещания с ректорами, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Особый акцент делаем на развитии практической составляющей обучения. Сейчас у аграрных вузов более 3 тысяч индустриальных партнеров", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, под кураторством 40 вузов находятся почти 1,2 тысячи агроклассов. Это более 20 тысяч человек, которые изначально высоко мотивированы к выбору аграрных профессий. Вузы участвуют и в подготовке профессионалов среднего звена, спрос на которых растет не меньше, чем на высококвалифицированные кадры.

По данным ведомства, в отрасли также востребованы биотехнологи, агрохимики, специалисты в сферах цифровизации, внедрения искусственного интеллекта, использования БПЛА и робототехники, развития сельских территорий. "Обеспечение продовольственной и биологической безопасности связано с усилением подготовки селекционеров и генетиков, необходимо выделить эти направления в отдельные специальности", - говорится в сообщении.

Кроме того, выстраивается работа с НИИ: 30 вузов открыли в 40 научных учреждениях более 50 кафедр, где молодые ученые имеют возможность на старте перенимать опыт у профессионалов.

Дмитрий Патрушев Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

СКР предложил лишать приобретенного гражданства РФ за любое тяжкое преступление

СКР предложил лишать приобретенного гражданства РФ за любое тяжкое преступление

Почти 650 машин выехали из России в Финляндию через открытую на день границу

Amazon грозит штраф до 4 млн рублей за неудаление запрещенной информации

Нападения в школах и вузах

Выпущен под залог глава фирмы, охранявшей брянскую школу, где произошла стрельба

Изменена мера пресечения замдиректора брянской гимназии, где произошла стрельба

Аэропорт Краснодара технически готов к возобновлению работы

Аэропорт Краснодара технически готов к возобновлению работы

Один человек погиб в результате ЧП на руднике "Норникеля" в Норильске

В Кремле назвали угрозой для России возможное размещение ВС США в Финляндии

В Кремле назвали угрозой для России возможное размещение ВС США в Финляндии

Российский Tenex опроверг сообщения о планах прекратить поставки урана в США

Российский Tenex опроверг сообщения о планах прекратить поставки урана в США

Госдума завершила осеннюю сессию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });