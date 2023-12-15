Минсельхоз усилит практическую составляющую в обучении студентов агровузов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз намерен усилить практическую составляющую в обучении студентов аграрных вузов, сообщило ведомство по итогам совещания с ректорами, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Особый акцент делаем на развитии практической составляющей обучения. Сейчас у аграрных вузов более 3 тысяч индустриальных партнеров", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, под кураторством 40 вузов находятся почти 1,2 тысячи агроклассов. Это более 20 тысяч человек, которые изначально высоко мотивированы к выбору аграрных профессий. Вузы участвуют и в подготовке профессионалов среднего звена, спрос на которых растет не меньше, чем на высококвалифицированные кадры.

По данным ведомства, в отрасли также востребованы биотехнологи, агрохимики, специалисты в сферах цифровизации, внедрения искусственного интеллекта, использования БПЛА и робототехники, развития сельских территорий. "Обеспечение продовольственной и биологической безопасности связано с усилением подготовки селекционеров и генетиков, необходимо выделить эти направления в отдельные специальности", - говорится в сообщении.

Кроме того, выстраивается работа с НИИ: 30 вузов открыли в 40 научных учреждениях более 50 кафедр, где молодые ученые имеют возможность на старте перенимать опыт у профессионалов.