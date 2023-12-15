Путин сказал, что РФ продолжает развивать стратегические силы сдерживания

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Россия, несмотря на сложный период, продолжает развитие стратегических сил сдерживания, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Несмотря на текущие непростые события, мы продолжаем развитие инфраструктуры, как сегодня видели, запустили новый мост, что очень важно, потому что это дополнительный выход на северах в океан, и стратегические силы сдерживания развиваем", - сказал он на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.

Путин также отметил, что в России в музее сохранился Андреевский флаг последнего флагмана Российской империи, который назывался "Александр III". В связи с этим он предложил вернуть этот флаг на новый одноименный атомный подводный крейсер, который был в понедельник введен в состав ВМФ.