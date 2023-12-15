Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:53

Путин сказал, что РФ продолжает развивать стратегические силы сдерживания

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Россия, несмотря на сложный период, продолжает развитие стратегических сил сдерживания, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Несмотря на текущие непростые события, мы продолжаем развитие инфраструктуры, как сегодня видели, запустили новый мост, что очень важно, потому что это дополнительный выход на северах в океан, и стратегические силы сдерживания развиваем", - сказал он на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.

Путин также отметил, что в России в музее сохранился Андреевский флаг последнего флагмана Российской империи, который назывался "Александр III". В связи с этим он предложил вернуть этот флаг на новый одноименный атомный подводный крейсер, который был в понедельник введен в состав ВМФ.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правительство РФ приняло решение о повышении взноса по льготной ипотеке до 30%

Правительство РФ приняло решение о повышении взноса по льготной ипотеке до 30%
Военная операция на Украине

Путин заявил о резком росте числа сдающихся в плен украинских военных

Минюст РФ включил в реестр иноагентов актера Анатолия Белого

Минюст РФ включил в реестр иноагентов актера Анатолия Белого

Губернатор Херсонской области сообщил о 15 сбитых воздушных целях

Что произошло за день: пятница, 15 декабря

Власти сообщили о работе системы ПВО в Курске

ФАС возбудила дела в отношении производителей яиц в Крыму и Кировской области

ФАС возбудила дела в отношении производителей яиц в Крыму и Кировской области

СКР предложил лишать приобретенного гражданства РФ за любое тяжкое преступление

СКР предложил лишать приобретенного гражданства РФ за любое тяжкое преступление

Почти 650 машин выехали из России в Финляндию через открытую на день границу

Amazon грозит штраф до 4 млн рублей за неудаление запрещенной информации

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });