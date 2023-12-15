Володин заявил, что правовое поле новых субъектов РФ сформировано

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил об окончании формирования правового поля новых территорий в составе РФ.

"Мы закончили формирование правового поля новых субъектов Российской Федерации, на это ушел год и два месяца", - сказал Володин в пятницу.

Он отметил для сравнения, что "те же задачи по Крыму и Севастополю решались в течение пяти лет".

Володин сообщил, что для решения задачи по формированию правового поля новых территорий были приняты 63 закона.

Среди приоритетов работы Госдумы председатель назвал законодательное обеспечения реализации послания президента Федеральному Собранию.

"Сегодняшний день исполнение - 90 процентов. В этой части принято 67 законов, пять законопроектов находятся на рассмотрении и готовятся ко второму чтению, и два законопроекта мы ожидаем от правительства, и пока они не внесены, но надеемся, что уже в начале следующего года мы выйдем на стопроцентное законодательное обеспечение послания президента Федеральному Собранию", - сказал Володин.

В пятницу Владимир Путин встретился с лидерами думских фракций Геннадием Зюгановым, Леонидом Слуцким, Сергеем Мировым, Алексеем Нечаевым и Владимиром Васильевым.