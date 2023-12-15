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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:53

Глава ЛНР Пасечник своим указом запретил въезд в республику тремстам угрожающим ее безопасности лицам

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник указом запретил въезд на территорию ЛНР более чем 300 лицам, угрожающим безопасности региона, в числе которых секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Запретить въезд на территорию Луганской Народной Республик лиц, создающих реальную угрозу интересам и безопасности Луганской Народной Республики, а также препятствия Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям при выполнении боевых задач", - говорится в тексте указа Пасечника.

К документу также прилагается список из более чем 300 лиц, угрожающих безопасности ЛНР, в котором фигурирует секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, являющийся уроженцем города Красный Луч в ЛНР и занимавший в 1994-1997 годах пост главы Луганской городской администрации Украины.

ЛНР Леонид Пасечник
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