Сотрудники МЧС ЛНР потушили пожар в мебельном цехе в городе Старобельске

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС Луганской народной республики ликвидировали пожар в мебельном цехе площадью 200 квадратных метров в городе Старобельск, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального спасательного ведомства.

"15 декабря в 19:31 на номер 101 города Старобельска, поступило сообщение о загорании мебельного цеха, по адресу: ул. Гаршина. По прибытию подразделений наблюдалось открытое горение внутри цеха, на площади 200 кв. м", - говорится в сообщении.

По данным МЧС ЛНР, пожар ликвидирован в 00:50 субботы. В результате возгорания уничтожена крыша и второй этаж цеха площадью 200 кв. м.

"Причина пожара - устанавливается. Жертв и пострадавших нет. Тушение пожара осложнялось большой пожарной нагрузкой", - добавили в пресс-службе ведомства.