Мужчина и двое детей погибли в результате пожара в Ижевске

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Пожар произошел в деревянном двухквартирном жилом доме в Ижевске в ночь на воскресенье, три человека погибли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Информация о пожаре в доме по улице 2-я Живсовхозная поступила в 02:24 по Москве. "На момент прибытия уже наблюдалось открытое горение кровли по всей площади, что говорит о позднем сообщении в пожарную охрану", - сказано в сообщении.

Уточняется, что жильцы одной из квартир смогли самостоятельно покинуть помещение. Из другой выбралась только женщина. Пожар был ликвидирован в 04:19 по Москве.

"Погибли три человека: мужчина и два ребенка", - сообщает пресс-служба. Сорокалетний мужчина и его семилетняя дочь были обнаружены погибшими, пятилетнего мальчика передали медикам, он скончался спустя менее часа.

В релизе уточняется, что в квартире жил также десятилетний сын, которого в ту ночь не было дома.

К тушению пожара были привлечены 47 человек и 14 единиц техники.