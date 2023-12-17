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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:33

Семь человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Школьный автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Игринском районе Удмуртии в воскресенье утром, семь человек, в том числе двое детей, получили травмы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Сообщение о столкновении микроавтобуса "Газель Next" рейса Глазов - Ижевск и Lada Vesta на 251-м км федеральной автодороги М-7 "Волга" поступило в 06:45 по Москве.

"В микроавтобусе находились 17 человек (из них 8 детей), следовали на соревнования. В легковом автомобиле находился 1 человек (мужчина)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что, по предварительным данным, в ДТП пострадали семь человек, в том числе двое детей. Причина аварии выясняется.

МЧС России Удмуртия
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