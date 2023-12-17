Путин назвал заявления Байдена о возможности нападения РФ на НАТО фигурой речи

Владимир Путин Фото: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Заявления Запада о возможности нападения России на НАТО являются фигурой речи, призванной оправдать ошибки на украинском направлении, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это чушь полная. Я думаю, что президент Байден это понимает. Это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Так глава государства прокомментировал заявления президента США Джо Байдена о том, что РФ может напасть на НАТО, если не "остановить Путина на Украине".

Отрывок журналист опубликовал в своем телеграмм-канале.

По мнению президента РФ, США не так уж заинтересованы "в нанесении стратегического поражения России", как они думали. "Не думаю, что это находится в национальных интересах самих США", - сказал он.

Путин заявил, что у России нет никакого интереса воевать со странами НАТО.

"Президент любой крупной страны, натовской страны, а тем более, единственного хозяина НАТО, а США являются хозяевами НАТО, это их задний двор, вся организация НАТО, не может не понимать, что у России нет никаких резонов, никакого интереса, ни геополитического, ни экономического, ни военного, - воевать со странами НАТО. У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения", - сказал он.

Напротив, по его словам, Россия заинтересована в развитии отношений с этими странами.

Как заявил Путин, у РФ нет проблем с государствами альянса, эти проблемы создаются искусственно, так как такой конкурент, как Россия, не нужен.