Путин на следующей неделе примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК).

"О ходе СВО пойдет речь на расширенном заседании коллегии Минобороны (...). Очевидно, что ключевая тема - события на Украине и вокруг нее", - сообщает программа.

Путин также выступит на заседании Совета законодателей, которое приурочено к 30-летию Совета Федерации. Кроме того, в планах президента - заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, говорится в программе.

Также на следующей неделе Путин будет участвовать в запуске новых объектов транспортной инфраструктуры страны, а также встретится с победителями всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству.

Еще на неделе ожидается совещание с постоянными членами Совета безопасности, ряд других событий, сообщает программа.