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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Трехмиллионный посетитель выставки-форума "Россия" получит открытку с автографом президента

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Трехмиллионный посетитель международной выставки-форума "Россия", которая проходит на ВДНХ, получит новогоднюю открытку с автографом президента РФ Владимира Путина.

"Сегодня по просьбе организаторов выставки Владимир Владимирович (Путин - ИФ) подписал поздравление трехмиллионному посетителю выставки, которого мы ожидаем со дня на день", - сообщила журналистам генеральный директор АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия" Наталья Виртуозова.

Она рассказала, что каждого приходящего на выставку фиксирует специальная система подсчета, и трехмиллионный посетитель получит в подарок новогоднюю открытку с поздравлением президента РФ.

Организаторы также сообщили, что трёхмиллионному посетителю подарят поездку на Космодром Восточный.

В воскресенье Путин посетил выставку "Россия" во второй раз, он осмотрел новые экспозиции, а затем принял участие во всероссийском съезде "Единой России", который проходил на этой площадке.

ВДНХ Владимир Путин
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