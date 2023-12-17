Около 3,6 тыс. жителей Ростовской области остаются без света

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Жители более десятка населенных пунктов Ростовской области остаются без электроснабжения, сообщил губернатор области Василий Голубев.

"На вечер воскресенья без электроснабжения в Ростовской области остаются около 3,6 тыс. человек в 14 населенных пунктах", - написал Голубев в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он отметил, что для устранения аварий задействованы 186 бригад в составе 719 человек и 280 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что, по данным на 10:00, обесточенными оставались 6,7 тыс. потребителей Ростовской области.