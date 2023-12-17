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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Почти 260 тыс. жителей Ростовской области, ЛНР и ДНР лишены электричества

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Энергетики продолжают восстанавливать нарушенное из-за непогоды электроснабжение Ростовской области, Луганской и Донецкой народных республик, где без света остаются 259,2 тыс. человек, сообщает Минэнерго РФ в воскресенье.

"По данным на 22:00 мск обесточенными остаются потребители Ростовской области - 3,2 тыс. человек, ДНР - 139 тыс. человек, ЛНР - 117 тыс. человек. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Количество обесточенных потребителей в трех регионах с вечера воскресенья снизилось на 5,2% или на 14,2 тыс. человек.

Так, на 18:00 мск обесточенными были 7,4 тыс. потребителей Ростовской области, 148,5 тыс. потребителей ДНР, 117,5 тыс. потребителей ЛНР.

Причиной массовых нарушений электроснабжения в Ростовской области, Дагестане, ЛНР и ДНР, а также в Псковской области стали снег, ледяной дождь и гололед.

Ростовская область ДНР ЛНР
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