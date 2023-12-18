Полиция изъяла свыше полутонны мефедрона из нарколаборатории в Тульской области

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД РФ пресекли деятельность нарколаборатории в Тульской области и изъяли более полутонны мефедрона и 700 литров прекурсоров, сообщил глава министерства Владимир Колокольцев.

"Участники осуществляли производство и сбыт наркотиков на территории Московской и Тульской областей. Из незаконного оборота изъято свыше полутонны мефедрона и альфа-PVP, а также порядка 700 литров прекурсоров. Продажа запрещенных веществ была налажена через интернет-магазин", - сказал Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета (ГАК).

Полицией установлено, что с января по апрель текущего года двое соучастников производили синтетические наркотики в лаборатории на территории частного дома в поселке Болоховский Киреевского района Тульской области. Запрещенные вещества распространяли сообщники фигурантов посредством тайников-закладок.

В общей сложности фигурантами совершено не менее 240 наркопреступлений.

Всего оперативниками задержано 16 злоумышленников. Им предъявлены обвинения в незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователем возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ).