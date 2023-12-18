Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Мишустин с премьерами стран СНГ посетил на ВДНХ выставку "Россия"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин вместе с коллегами из стран СНГ посетил выставку-форум "Россия", которая проходит на ВДНХ.

Главы правительств осмотрели экспозицию об истории и ключевых достижениях российских регионов. Обход начался со стенда Свердловской области, ключевая идея которого - показать развитие этой территории через призму промышленности, от Демидовских заводов до современных и будущих научно-технических достижений.

Далее премьеры проследовали к экспозиции Челябинской области, которая вдохновлена слоганом "Все начинается с человека и его мечты". Специальные макеты позволяют познакомиться с регионом с разных сторон - увидеть достопримечательности с высоты птичьего полета, узнать про промышленный потенциал и успехи в сельском хозяйстве, спорте, науке, культуре.

После этого Мишустин прошел с коллегами из СНГ к стендам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Северная столица взяла за основу концепцию "Петербургского кинотеатра", который рассказывает об особом характере города, важнейших событиях в его истории, инновационном и научном потенциале.

На стенде Татарстана премьеров встретил руководитель республики Рустам Минниханов. Гостей угостили национальными сладостями - чак-чаком. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, который в понедельник отмечает день рождения, получил в подарок традиционный татарский стеганый халат - чапан.

На организованной небольшой ярмарке гостям представили различные товары, произведенные в регионах России и странах СНГ.

На стенде Башкирии главам правительств рассказали о российско-белорусском предприятии ООО "Амкодор-Агидель", на котором выпускается оборудование для послеуборочной обработки зерна. Мощность производства составляет 40 зерносушильных комплексов в год. Предприятие было построено всего за девять месяцев.

"Я удивился. Только вгрызлись в землю, а через девять месяцев все уже стояло и работало. Чудеса!", - отметил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Главам правительств рассказали, что в будущем году будет открыто ещё одно российско-белорусское предприятие - уже по производству коммунальной и дорожной техники "Амкодор-Алга".

В заключении экскурсии Мишустин отметил, что власти Москвы приложили очень много усилий, чтобы выставка-форум "Россия" состоялась.

"Этот проект очень красивый. Мы видели сегодня лишь малую часть", - сказал премьер.

"Хочу сказать о важности нашей промышленной кооперации. Мы обсуждаем это на всех площадках, это ключевое направление. Об этом президент РФ Владимир Владимирович Путин сказал в преддверии нашего председательства в Евразийском экономическом союзе. В следующем году мы принимаем эстафету в Содружестве независимых государств", - сказал глава правительства РФ.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хинштейн сообщил о задержании руководителя ГУ МЧС по Самарской области

Хинштейн сообщил о задержании руководителя ГУ МЧС по Самарской области

Почти 260 тыс. жителей Ростовской области, ЛНР и ДНР лишены электричества

Почти 260 тыс. жителей Ростовской области, ЛНР и ДНР лишены электричества

Что произошло за день: воскресенье, 17 декабря

Силуанов заявил, что РФ не собирается национализировать "Балтику"

Силуанов заявил, что РФ не собирается национализировать "Балтику"

Путин отметил, что все ветви власти РФ показали зрелость и устойчивость

Съезд "Единой России" поддержал Путина в качестве кандидата на пост президента

Съезд "Единой России" поддержал Путина в качестве кандидата на пост президента

Кабмин пообещал сделать все необходимое для финансового оздоровления "Роснано"

Кабмин пообещал сделать все необходимое для финансового оздоровления "Роснано"

Гладков сообщил о бое с противником на границе белгородского села Теребрено

В "Единой России" сообщили, что всех пенсионеров освободят от уплаты комиссии за ЖКХ

В "Единой России" сообщили, что всех пенсионеров освободят от уплаты комиссии за ЖКХ

Путин пообещал создать Ленинградский военный округ из-за вступления Финляндии в НАТО

Путин пообещал создать Ленинградский военный округ из-за вступления Финляндии в НАТО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });