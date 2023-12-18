Мишустин с премьерами стран СНГ посетил на ВДНХ выставку "Россия"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин вместе с коллегами из стран СНГ посетил выставку-форум "Россия", которая проходит на ВДНХ.

Главы правительств осмотрели экспозицию об истории и ключевых достижениях российских регионов. Обход начался со стенда Свердловской области, ключевая идея которого - показать развитие этой территории через призму промышленности, от Демидовских заводов до современных и будущих научно-технических достижений.

Далее премьеры проследовали к экспозиции Челябинской области, которая вдохновлена слоганом "Все начинается с человека и его мечты". Специальные макеты позволяют познакомиться с регионом с разных сторон - увидеть достопримечательности с высоты птичьего полета, узнать про промышленный потенциал и успехи в сельском хозяйстве, спорте, науке, культуре.

После этого Мишустин прошел с коллегами из СНГ к стендам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Северная столица взяла за основу концепцию "Петербургского кинотеатра", который рассказывает об особом характере города, важнейших событиях в его истории, инновационном и научном потенциале.

На стенде Татарстана премьеров встретил руководитель республики Рустам Минниханов. Гостей угостили национальными сладостями - чак-чаком. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, который в понедельник отмечает день рождения, получил в подарок традиционный татарский стеганый халат - чапан.

На организованной небольшой ярмарке гостям представили различные товары, произведенные в регионах России и странах СНГ.

На стенде Башкирии главам правительств рассказали о российско-белорусском предприятии ООО "Амкодор-Агидель", на котором выпускается оборудование для послеуборочной обработки зерна. Мощность производства составляет 40 зерносушильных комплексов в год. Предприятие было построено всего за девять месяцев.

"Я удивился. Только вгрызлись в землю, а через девять месяцев все уже стояло и работало. Чудеса!", - отметил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Главам правительств рассказали, что в будущем году будет открыто ещё одно российско-белорусское предприятие - уже по производству коммунальной и дорожной техники "Амкодор-Алга".

В заключении экскурсии Мишустин отметил, что власти Москвы приложили очень много усилий, чтобы выставка-форум "Россия" состоялась.

"Этот проект очень красивый. Мы видели сегодня лишь малую часть", - сказал премьер.

"Хочу сказать о важности нашей промышленной кооперации. Мы обсуждаем это на всех площадках, это ключевое направление. Об этом президент РФ Владимир Владимирович Путин сказал в преддверии нашего председательства в Евразийском экономическом союзе. В следующем году мы принимаем эстафету в Содружестве независимых государств", - сказал глава правительства РФ.