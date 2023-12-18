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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Хинштейн сообщил о задержании руководителя ГУ МЧС по Самарской области

Генерал-майор Олег Бойко подозревается во взяточничестве

Хинштейн сообщил о задержании руководителя ГУ МЧС по Самарской области
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко подозревается во взяточничестве, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Начальник Самарского ГУ МЧС генерал-майор Олег Бойко задержан сегодня по обвинению в многомиллионных взятках. По версии следствия, долгое время он оказывал покровительство группе компаний "Витязь", занимавшихся пожарной безопасностью", - написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

По данным парламентария, за продвижение интересов "Витязя" Бойко была выдана кредитная карта, с которой он регулярно снимал наличные через банкоматы.

"В общей сложности Бойко получил таким способом более 25 млн рублей", - написал Хинштейн.

Он также сообщил, что вместе с Бойко задержаны руководители "Витязя" Ян Гущин и Елена Тютюнник.

"При обысках изъята "черная бухгалтерия", подтверждающая регулярные передачи взяток генералу. Операция проводилась силами УФСБ, ГУЭБиПК МВД и следователей центрального аппарата СКР", - уточнил Хинштейн.

Согласно его информации, уголовные дела возбуждены в ГСУ СКР по ч. 6 ст. 290 и ч.5 ст. 291 УК РФ (получение и дача взяток в особо крупных размерах).

Как отметил Хинштейн, "Бойко планировал увольняться из МЧС и переходить на работу в правительство Самарской области".

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу со стороны официальных представителей Следственного комитета РФ.

В правоохранительный органах Самарской области официально не комментируют ситуацию.

Александр Хинштейн Олег Бойко Самарская область МЧС РФ
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