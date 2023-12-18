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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Президент РФ во вторник проведет расширенное заседание коллегии Минобороны РФ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник, 19 декабря, расширенное заседание коллегии министерства обороны, сообщила пресс-служба Кремля.

"На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2023 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России", - говорится в сообщении.

С основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу. В заседании примут участие командования военных округов, видов и родов войск Вооруженных сил, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

В ходе посещения Национального центра управления обороной президент также ознакомится с современными и перспективными образцами техники, вооружений, боеприпасов и средств защиты, информирует пресс-служба.

Владимир Путин Минобороны РФ
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