Набсовет ВТБ рассмотрит стратегические цели развития на 2024-2026гг и кадровый вопрос

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ на заседании во вторник рассмотрит вопрос о стратегических целях развития банка на 2024-2026 годы и избрании члена правления, свидетельствует повестка набсовета.

В числе других вопросов набсовета - утверждение бизнес-плана и финансово-хозяйственного плана ВТБ на 2024 год, а также перечня ключевых показателей эффективности для оценки деятельности членов правления ВТБ на следующий год.

Набсовет также рассмотрит вопрос об утверждении инвестиционной программы на следующий год, программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов.