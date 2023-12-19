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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Набсовет ВТБ рассмотрит стратегические цели развития на 2024-2026гг и кадровый вопрос

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ на заседании во вторник рассмотрит вопрос о стратегических целях развития банка на 2024-2026 годы и избрании члена правления, свидетельствует повестка набсовета.

В числе других вопросов набсовета - утверждение бизнес-плана и финансово-хозяйственного плана ВТБ на 2024 год, а также перечня ключевых показателей эффективности для оценки деятельности членов правления ВТБ на следующий год.

Набсовет также рассмотрит вопрос об утверждении инвестиционной программы на следующий год, программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов.

Банк ВТБ
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