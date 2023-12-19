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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Завершается поставка авиационным стратегическим ядерным силам четырех Ту-160М

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Завершается поставка в войска четырех глубоко модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М, всего ВКС получили 237 самолетов и вертолетов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В авиационные стратегические ядерные силы завершается поставка четырех стратегических ракетоносцев Ту-160М. (...) Воздушно-космические силы получили 237 самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

По его словам, в этом году силами стратегической авиации проведено 20 воздушных патрулирований, в том числе два совместных с Китаем.

"В состав ВМФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Император Александр III", вооруженный баллистическими ракетами "Булава". В Сухопутные войска поставлено 1 530 новых и модернизированных танков, 2 518 БМП и бронетранспортеров", - сказал министр обороны.

Он добавил, что благодаря поступлению новых учебно-боевых самолетов налет курсантов увеличился в среднем на 20%.

Минобороны РФ Сергей Шойгу
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