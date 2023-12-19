Пушкинский музей изменит постоянную экспозицию в следующем году

В музее, в частности, будет возрожден отдельный зал Рембрандта

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Реэкспозицию залов живописи проведут в Главном здании Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина с марта по декабрь следующего года, сообщили в пресс-службе музея.

"Планируется увеличить число экспонатов почти в два раза, в значительно большем объеме выставив произведения скульптуры и декоративно-прикладного искусства. В экспозицию войдут ранее неизвестные широкой публике произведения, отреставрированные в последние годы", - сообщили в пресс-службе.

Реэкспозицию планируется провести с марта по декабрь 2024 года, мероприятия приурочены к столетию живописного собрания музея.

Так, в постоянную экспозицию второго этажа вернутся картины итальянской, испанской и французской школ XVII–XVIII веков. На первом этаже откроются залы итальянского Возрождения, Фландрии и Голландии XVII века, будет восстановлен отдельный зал Рембрандта и его последователей. Живопись Северного Возрождения вернется в анфиладу залов первого этажа.