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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Глава ФСБ сообщил, что Киев активизировал отправку агентуры и диверсантов в РФ

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Украина активно засылает диверсантов и агентуру в РФ, усиливает вербовочную работу.

"Этот процесс очень активный, и с учетом тех процессов, которые идут на линии боевого соприкосновения, киевский режим начинает усиливать тайную борьбу, засылку агентуры, диверсантов, установление отношений с теми людьми, которые находятся на нашей территории", - сказал Бортников во вторник в эфире Первого канала.

Он сообщил, что российские спецслужбы ведут активную работу по противодействию подобным действиям.

"Хотелось бы, конечно, делать все, чтобы работать на упреждение, у нас это получается в целом", - добавил директор ФСБ.

Александр Бортников Украина ФСБ
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