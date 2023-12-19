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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Факультет журналистики МГУ подвел итоги конкурса на стипендию "Интерфакса-2024"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Победителем ежегодного творческого конкурса на получение стипендии информационного агентства "Интерфакс" имени Бориса Грищенко стала студентка 4-го курса факультета журналистики Московского государственного университета Ломоносова (МГУ) Елизавета Шлыкова. Об этом было объявлено во вторник на "Дне практики" факультета.

Финалистами конкурса также стали Екатерина Цой (4-й курс) и Кирилл Таранов (3-й курс).

"Стипендии "Интерфакса" почти 20 лет. Наши стипендиаты - это студенты, которые наилучшим образом проявляют себя в "новостной стезе", авторы самых интересных и качественных новостных работ", - сказал заместитель генерального директора информагентства "Интерфакс" Юрий Погорелый, объявляя итоги конкурса.

"Одним из главных принципов такой работы является фактчекинг. При написании новостей всегда необходимо идти к первоисточнику. Крайне важно не просто подготовить текст, а именно выяснить, что происходит. При работе с оперативной информацией важно непрерывно проверять достоверность всех новостных сообщений и информацию, которую вам присылают. Это залог успеха и качественной профессиональной работы, которую вы делаете для читателя", - отметил Ю. Погорелый.

На звание "Стипендиата "Интерфакса-2024" претендовали 25 студентов, в их числе: Никита Бужор (4-й курс), Софья Гладкова (4-й курс), Милена Демешова (3-й курс), Ева Дольникова (4-й курс), Ксения Дунаева (4-й курс), Яна Заговорская (4-й курс), Эрдни Кагалтынов (4-й курс, магистратура), Дарья Казакова (3-й курс), Софья Калаченкова (3-й курс), Ксения Кононова (2-й курс), Виталий Крюков (3-й курс), Софья Купервасер (4-й курс), Иван Любушкин (3-й курс), Юлия Малёва (4-й курс), Анастасия Морозова (1-й курс, магистратура), Дарья Опарина (3-й курс), Влада Стеценко (3-й курс, магистратура), Леонилла Трубникова (2-й курс), Мария Козлова (2-й курс), Елена Решетникова (2-й курс), Анастасия Воробьева (2-й курс), Валерия Терещенко (2-й курс).

Стипендия учреждена Группой "Интерфакс" на факультете журналистики МГУ в 2004 году для поощрения молодых журналистов, которые решили начать профессиональную карьеру в сфере информационной журналистики. Она носит имя известного репортера "Интерфакса" Бориса Грищенко.

Стипендия "Интерфакса" - это самостоятельная выплата, не исключающая право студента на получение государственной стипендии, выплачивается в течение календарного года - с января по декабрь.

Конкурс на стипендию "Интерфакса" проводится ежегодно в начале учебного года. К участию допускаются студенты журфака МГУ очной формы обучения, каждый конкурсант должен предоставить на рассмотрение жюри не менее 20 опубликованных в СМИ авторских информационных заметок, подготовленных в период прохождения профессиональной практики. Решение о назначении стипендии принимается конкурсной комиссией из представителей МГУ и "Интерфакса".

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