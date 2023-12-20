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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

В Петербурге обрушился шестиэтажный расселенный дом

Обстоятельства случившегося проверит прокуратура Адмиралтейского района

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Адмиралтейском районе Петербурга в ночь на 20 декабря обрушился шестиэтажный расселенный дом, из соседнего корпуса эвакуировали 27 человек, по факту районная прокуратура проведет проверку, сообщило надзорное ведомство региона.

Прокуроры дадут правовую оценку действиям ответственных за содержание нежилого объекта, находившегося по адресу улица Гороховая, дом 73.

Сейчас там разбирают завалы.

Эвакуацию 27 жильцов здания, примыкавшего к обрушившемуся зданию, провели сотрудники МЧС, сообщила пресс-служба городского главка министерства.

"19 человек направлены в пункт временного размещения, остальные уехали к родственникам", - говорится в сообщении.

С эвакуированными работают психологи МЧС. В разборе завалов участвуют семь кинологических расчетов.

"Спасатели обследовали завалы на предмет возможного нахождения под ними людей. (...) Погибших, пострадавших нет", - отмечают в МЧС.

Судя по открытым источникам, на Гороховой, 73 находится бывший доходный дом, построенный в 1885 году.

Петербург МЧС прокуратура Адмиралтейский район
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