Минэнерго спрогнозировало увеличение экспорта СПГ из России в 2024 году

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Россия в 2023 году чуть нарастит производство и экспорт сжиженного природного газа (СПГ), а в следующем - увеличит темпы роста добычи и экспорта, сообщил телеканалу "Россия 24" министр энергетики Николай Шульгинов.

По прогнозу социально-экономического развития, в 2022 году экспорт СПГ из России составил 32,9 млн т, а в 2023 году предполагался рост до 33,3 млн т. В 2024 году ожидается рост до 38 млн т СПГ, до 40 млн т в 2025 году и до 44 млн т в 2026 году (по базовому варианту).

Он отметил, что добыча газа в стране в последние месяцы увеличивается. "Добыча газа увеличивается, особенно последние месяцы - ноябрь, декабрь суточная добыча растет, наращиваются поставки в Узбекистан и Казахстан", - заметил министр.

Шульгинов сообщил также, что объем газификации увеличится до 74,7% по сравнению с целевым уровнем в 73,8%.