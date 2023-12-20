Путин призвал продолжить активную работу парламентской группы по вопросам СВО

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Работа парламентской группы, занимающейся вопросами специальной военной операции, должна быть продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Пользуясь сегодняшней возможностью, прошу продолжить активную работу парламентской группы по вопросам специальной военной операции. В ее состав вошли сенаторы, депутаты всех думских фракций, представители Минобороны, фронтовые корреспонденты", - сказал Путин, выступая на заседании Совета законодателей в среду.

Он сообщил, что регулярно получает от коллег доклады и содержательные предложения, многие из которых, в том числе по социальной и правовой защите участников и ветеранов боевых действий стали законами.

Отметил президент и консолидацию всех фракций при принятии важных для страны решений, в том числе связанных с поддержкой участников СВО. "В большинстве случаев эти принципиальные для страны, для наших людей законы принимались голосами всех фракций Государственной думы. Вот такая консолидация по важнейшим вопросам жизнедеятельности страны имеет огромное значение для государства", - сказал Путин, поблагодарив законодателей, отметив, что такие решения единодушно поддерживались и в Совете Федерации.