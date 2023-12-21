Суд огласит в четверг приговор экс-министру Абызову

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы в четверг огласит приговор бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову по обвинению в создании преступного сообщества, мошенничестве и других преступлениях.

Оглашение приговора назначено на 14:00.

Как сообщалось в ходе прений сторон, государственное обвинение попросило назначить Абызову 19 лет шесть месяцев колонии строгого режима со штрафом в 470 млн руб. и запретом занимать должности на государственной службе в течение пяти лет.

Еще 11 подсудимых прокурор попросил приговорить к срокам от семи до 18,5 лет колонии.

Кроме того, гособвинение попросило суд удовлетворить гражданский иск потерпевшего - ОАО "РЭС" - и взыскать с подсудимых солидарно 1,5 млрд руб. в счет возмещения ущерба, конфисковав их имущество на соответствующую сумму.

Защита Абызова и других фигурантов заявила о недоказанности их вины и попросила суд вынести по делу оправдательный приговор.

Фигурантам, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение в создании и участии в преступном сообществе (ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), коммерческом подкупе (ч.ч. 4, 8 ст. 204 УК РФ), незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), а также легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного от преступления (п.п. "а, б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, в 2012 году Абызов с соучастниками создали преступное сообщество для хищения денежных средств компаний "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") и "Региональные электрические сети" ("РЭС")", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии.

Согласно фабуле обвинения, преступная организация состояла из двух функционально и территориально обособленных групп, расположенных в Новосибирске, Москве и за рубежом.

В результате с 2012 по 2014 год, утверждает обвинение, участники преступного сообщества путем обмана акционеров компаний похитили денежные средства предприятий на сумму в 4 млрд руб.

Кроме того, обвинение считает, что участники сообщества в 2014 году совершили незаконные финансовые операции с похищенными средствами, конвертируя их в доллары США для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.

Также следствие установило, что Абызов и соучастники за 78 млн руб. подкупили гендиректора и заместителей "Сибэко" для подбора и систематизации сведений о финансово-хозяйственной деятельности компании.

Наконец, обвинение настаивает, что Абызов при содействии других фигурантов незаконно занимался предпринимательством, участвуя в деятельности подконтрольных ему кипрских компаний и совершенной ими в феврале 2018 года сделке по продаже акций "Сибэко". Полученные от сделки 32,5 млрд руб. следствие посчитало преступным доходом, часть которого - 18,9 млрд руб. - была легализована путем конвертации в валюту и выведена за рубеж.

Абызов был задержан в марте 2019 года и с тех пор находится в СИЗО.

В октябре 2020 года суд по иску Генеральной прокуратуры РФ взыскал с Абызова и пяти иностранных юридических лиц более 32,5 млрд рублей, которые, по версии надзора, экс-министр получил в качестве дохода в нарушение антикоррупционного законодательства. Исполнительное производству по этому делу продолжается, однако, как указывала защита экс-министра в конце процесса по уголовному делу, в настоящее время Абызов "за счет собственного имущества погасил более 20 млрд руб.".