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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Система ПВО за год уничтожила свыше 4,6 тыс. украинских беспилотников в зоне СВО

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В зоне специальной военной операции российские войска противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за год более 6 тыс. воздушных целей вооруженных сил Украины (ВСУ), из них - более 4,5 тыс. беспилотников, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"В зоне специальной военной операции эффективно действуют войска ПВО. В текущем году ими уничтожено свыше 6300 воздушных целей противника, в том числе более 4600 беспилотных летательных аппаратов, более 100 управляемых авиационных ракет Storm Shadow, до 90 противорадиолокационных ракет HARM, а также 30 ракет оперативно-тактических комплексов "Точка-У" и более 1400 снарядов РСЗО", - сообщил Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

По его данным, с начала СВО самолеты и вертолеты осуществили тысячи боевых вылетов.

"Ежедневно наносится огневое поражение штабам, командным пунктам, складам с военной техникой и боеприпасами, а также местам дислокации личного состава ВСУ", - сказал начальник Генштаба РФ.

Он сообщил, что оперативно-тактическая и армейская авиация применяется круглосуточно, в различных метеоусловиях для поиска и уничтожения сил и средств украинской армии, а также выполнения разведывательно-боевых задач.

Также он заявил, что неотъемлемой частью боевых действий стало применение дронов различного класса и назначения. "С помощью беспилотников круглосуточно ведется воздушная разведка на всю глубину построения группировок войск противника, обеспечивается выдача координат обнаруженных целей и объективный контроль их поражения", - сказал Герасимов.

"Выполняются задачи по поражению объектов военной инфраструктуры и всего спектра образцов вооружения и военной техники. В ходе спецоперации постоянно совершенствуются приемы и способы их применения", - сообщил начальник Генштаба РФ.

Валерий Герасимов Генштаб ВСУ
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