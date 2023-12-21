Два человека погибли при падении мотодельтаплана на Ставрополье

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Мотодельтаплан в четверг упал в селе Мирном Предгорного округа Ставропольского края, есть погибшие, сообщил глава округа Николай Бондаренко.

"В результате жесткой посадки два человека погибли", - написал Бондаренко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что погибшие - жители Ставрополя и Лермонтова.

В июле этого года дельтапланы дважды сталкивались друг с другом в районе горы Юца Предгорного округа. Первый инцидент произошел из-за неправильного пилотирования, два человека пострадали. В результате второго происшествия один из пилотов погиб.