Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Два человека погибли при падении мотодельтаплана на Ставрополье

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Мотодельтаплан в четверг упал в селе Мирном Предгорного округа Ставропольского края, есть погибшие, сообщил глава округа Николай Бондаренко.

"В результате жесткой посадки два человека погибли", - написал Бондаренко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что погибшие - жители Ставрополя и Лермонтова.

В июле этого года дельтапланы дважды сталкивались друг с другом в районе горы Юца Предгорного округа. Первый инцидент произошел из-за неправильного пилотирования, два человека пострадали. В результате второго происшествия один из пилотов погиб.

Ставропольский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент РФ призвал США и Европу не "валять дурака" и вновь сотрудничать

Путин принял участие в запуске движения по трассе М-12 от Москвы до Казани

Путин принял участие в запуске движения по трассе М-12 от Москвы до Казани

Аналитики ПСБ отметили давление на рубль спекулятивных операций

Военная операция на Украине

Герасимов оценил в 160 тыс. человек потери ВСУ при проваленном контрнаступлении

Герасимов оценил в 160 тыс. человек потери ВСУ при проваленном контрнаступлении

ВКС РФ запустили ракету "Союз-2.1б" со спутником в интересах Минобороны

Росгидромет сообщил о росте числа опасных природных явлений в РФ

Росгидромет сообщил о росте числа опасных природных явлений в РФ

По факту смерти девочки в поезде в Пензенской области возбудили уголовное дело

По факту смерти девочки в поезде в Пензенской области возбудили уголовное дело

Силуанов предупредил о зеркальных мерах в случае конфискации активов РФ в Европе

Одним из трех сопредседателей предвыборного штаба Путина стал Артем Жога

Путин поручил организовать постановку на воинский учет без личной явки

Путин поручил организовать постановку на воинский учет без личной явки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });