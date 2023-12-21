РФ заявила протест Японии из-за военных учений на острове Хоккайдо

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - МИД РФ заявил решительный протест японской стороне в связи проведением совместных с США и Австралией учений близ российских границ, сообщили в четверг в министерстве.

"18 декабря посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с проведением очередных военных учений на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ Российской Федерации с участием вооруженных сил США и Австралии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что "рассматривают такую провокационную деятельность с подключением внерегиональных государств как потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации".

"Предупредили, что безответственная политика администрации Фумио Кисиды ставит Токио на путь эскалации напряженности в Северо-Восточной Азии и АТР в целом. Будем принимать адекватные меры для дальнейшего укрепления обороноспособности нашей страны", - сообщили в МИД РФ.