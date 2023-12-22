Свыше 100 кг кокаина нашли среди бананов в порту Петербурга

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Таможенники Петербурга задержали крупную партию наркотиков, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления в пятницу.

"Сотрудники Балтийской и Северо-Западной оперативной таможен совместно со Службой экономической безопасности УФСБ России предотвратили два факта контрабанды кокаина общим весом более 100 килограммов", - говорится в сообщении.

100 идентичных брикетов в полимерной пленке обнаружили в технологических полостях контейнеров с бананами, прибывших на судах из Бельгии в порт Петербурга.

Возбуждено два уголовных дела по ч.4 с.229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере).