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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Россия и Китай договорились расширить сотрудничество в энергетике и транспорте

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В ходе визита в Китай премьер-министр России Михаил Мишустин договорился с главой Госсовета КНР Ли Цяном проработать новые двусторонние проекты в энергетике, промышленности и транспортной инфраструктуре.

"Условились проработать новые совместные работы в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре и во многих других областях, которые представляют совместный интерес", - сказал Мишустин на заседании правительства.

"Важное значение имела беседа с председателем КНР Си Цзиньпином. Он передал самые теплые приветствия президенту России Владимиру Владимировичу Путину", - рассказал также премьер.

По его словам, Си Цзиньпин также "подтвердил принципиальную линию китайского руководства на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая".

Госсовет Китай Михаил Мишустин
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